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Каша из топора: цены на крупы ударили по карману

Фото: www.globallookpress.com
Многие продукты подорожали из-за капусты с огурцами

Где-то убыло, где-то прибыло – по такой схеме колеблются цены на продукты. Так, в июле овощи и фрукты в большинстве своем подешевели, зато на их фоне подорожал ряд других товаров. 

В списке последних – практически все крупы и мясо курицы. По карману ударили также отечественные сыры с брынзой и, что весьма удивительно, яблоки. Компанию им составляют апельсины. 

По данным Росстата, больше остальных круп подорожало пшено, в два раза меньше набрал шлифованный рис, который опередил в росте овсянку и перловку. Так что питаться кашами этим летом не так уж дешево.

Хотя и мясо покупать не очень выгодно. Куриные окорочка подскочили в цене на 0,7%, прибавку получила и свинина. В копеечку с июля влетает ржаной хлеб, сметана и йогурты.  

Теперь о приятном. С июля серьезно потеряли в цене капуста с огурцами и свекла. Также просел ценник на бананы с виноградом. Снизился он на гречку, натуральный кофе, баранину и говяжью печень, уточняет "URA.RU". Упала стоимость черного перца горошком.   

Среди регионов лидерами подорожания стали Республика Саха (Якутия) и Рязанской область. 

Ксения АНДРЕЕВА
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