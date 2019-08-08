Вынужденная диета: хлеб в России резко подорожал

Цены на мучные изделия растут быстрее инфляции

С января по июль 2019 г. стоимость хлеба в России подскочила в среднем на 7,7%. Таковы данные Росстата. Сильнее всего подорожал обычный черный хлеб – почти на 10%. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года повышение стоимости хлебобулочных изделий составило всего 2,3%.

О резком скачке цен производители предупреждали еще в начале года. Ситуацию связывали с прошлогодним повышением тарифов на пшеничную муку на 30%, напоминает РБК.

В итоге сегодня хлеб из ржаной муки стоит в рознице выше 50 руб. за килограмм, изделия из муки высшего сорта – более 75 руб./кг. При этом цены продолжат расти, уверены эксперты. В стоимость зерна нового урожая закладываются траты на топливо, которое тоже дорожает, на электричество и т.п.

В Минсельхозе уверили, что годовой показатель роста стоимости хлеба соответствует инфляции. Однако, по данным Росстата, инфляция в стране держится на уровне 2,7%, а батоны и буханки подорожали почти на 8%. Нестыковочка.