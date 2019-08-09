Россиян перевели на дорогие лекарства

Дешевых в аптеках просто не купить

Продажи недорогих лекарственных средств отечественного производства в России в первом полугодии 2019 г. резко сократились. При этом реализация препаратов дороже 500 руб. выросла на 8%. Об этом свидетельствуют показатели, собранные в отчете DSM Group.

В аптечных сетях все объясняют инфляцией, дескать, из-за нее ряд популярных средств попали в дорогой сегмент. Однако есть и иные причины. В частности, исполнительный директор СРО "Ассоциация независимых аптек" Виктория Преснякова заявила в комментарии "Коммерсанту", что производители просто не хотят выпускать дешевые лекарства из перечня ЖНВЛП, поскольку отпускные цены на них устанавливаются на несколько лет вперед, а себестоимость производства растет. Так что фармацевтические предприятия попросту отказываются готовить такие препараты.

У фармпроизводителей свои доводы. они указывают, что аптечные сети не хотят брать на реализацию дешевый товар, предпочитая заполнять прилавки дорогими импортными средствами. "Разумеется, чем дороже лекарства, тем выше бонус", - пояснил заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков.