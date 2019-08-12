Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Производители обманывают покупателей

Производители обманывают покупателей
Фото: www.globallookpress.com
Потребители дали свое объяснение современным тенденциям на рынке

За последние пять лет объем и вес продукта в упаковке сократился, при этом цена осталась прежней или даже повысилась. На это обратили внимание 77% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство потребителей (74%) уверены, что подобную уловку придумали российские производители. При этом 65% респондентов объясняют это желанием обмануть покупателей.

Многих (60%) такая ситуация на рынке раздражает. Не нравится 42% покупателей и тот факт, что сведения о фактическом содержании продукта в упаковке найти трудно. В связи с этим 66% опрошенных высказались за то, чтобы обязать производителя указывать информацию о весе/объеме товара более заметным шрифтом, а 58% предложили параллельно сообщать на ценниках стоимость в пересчете за кг или литр.   

Ранее россияне неожиданно обнаружили на прилавках упаковки куриных яиц не по 10, а по 9 штук.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Отдавшие Крым Москве немцы взбесили Киев

Карта Незалежной лишилась полуострова

Европа предпочла российский СПГ

Россия занимает лидирующие позиции по продаже в ЕС всех видов "голубого топлива"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей