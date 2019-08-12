Производители обманывают покупателей

Потребители дали свое объяснение современным тенденциям на рынке

За последние пять лет объем и вес продукта в упаковке сократился, при этом цена осталась прежней или даже повысилась. На это обратили внимание 77% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство потребителей (74%) уверены, что подобную уловку придумали российские производители. При этом 65% респондентов объясняют это желанием обмануть покупателей.

Многих (60%) такая ситуация на рынке раздражает. Не нравится 42% покупателей и тот факт, что сведения о фактическом содержании продукта в упаковке найти трудно. В связи с этим 66% опрошенных высказались за то, чтобы обязать производителя указывать информацию о весе/объеме товара более заметным шрифтом, а 58% предложили параллельно сообщать на ценниках стоимость в пересчете за кг или литр.

Ранее россияне неожиданно обнаружили на прилавках упаковки куриных яиц не по 10, а по 9 штук.