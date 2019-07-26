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Россиянам придется несладко: кондитерские изделия подорожают

Фото: pixabay.com
Цены могут вырасти на 5 - 7%

За выпечку и конфеты россиянам теперь придется платить больше. Из-за роста НДС станет дороже сырье для их производства, в частности, пальмовое масло.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин заявил "Известиям", что полноценную замену пальмовому маслу найти проблематично, если вообще возможно. 

С ним согласна и представитель Московской торгово-промышленной палаты Марина Петрова.   По ее словам, растительные жиры самые дешевые, заменить их на аналоги будет практически невозможно, отмечает URA.RU.

Поправка к Налоговому кодексу, которая лишает импортеров пальмового масла льготного НДС, вступит в силу не ранее чем 1 октября, напоминает телеканал "360"

Валентина МАЙОРОВА
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