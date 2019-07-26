Цены могут вырасти на 5 - 7%

За выпечку и конфеты россиянам теперь придется платить больше. Из-за роста НДС станет дороже сырье для их производства, в частности, пальмовое масло.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин заявил "Известиям", что полноценную замену пальмовому маслу найти проблематично, если вообще возможно.



С ним согласна и представитель Московской торгово-промышленной палаты Марина Петрова. По ее словам, растительные жиры самые дешевые, заменить их на аналоги будет практически невозможно, отмечает URA.RU.

Поправка к Налоговому кодексу, которая лишает импортеров пальмового масла льготного НДС, вступит в силу не ранее чем 1 октября, напоминает телеканал "360".

