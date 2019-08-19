Счет за ЖКХ вырос на 5%

Россияне стали больше платить за жилье

В первом полугодии 2019 г. сумма в платежках за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) увеличились в России в среднем на 5 % и составила 3687 руб. Таковы данные опроса банков, входящих в топ-50, который провели "Известия". В прошлом году средний чек за аналогичный период составлял 3505 рублей.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС), куда издание обратилось за пояснениями, напомнили, что в 2019 г. коммунальные тарифы повышались дважды: с 1 января на 1,7% и с 1 июля на 2,4%. Двухэтапное увеличение было связано с ростом НДС с 18% до 20%.

Там, где счет вырос больше, чем было объявлено, в платежку могли включить дополнительные опции, считает директор компании "ФинИст" Екатерина Семенкова. К примеру, в ряде регионов стали иначе рассчитывать плату за сбор и вывоз бытовых отходов.

Кроме того, в регионах ежегодно происходит пересмотр норм потребления населения, отмечает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

Ожидается, что в следующем году повышение тарифов ЖКХ произойдет один раз.