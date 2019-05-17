Льготы по ЖКХ: кому и сколько положено?

Если использовать все нормы, можно существенно сэкономить

Для многих категорий россиян предусмотрены значительные послабления при оплате коммунальных услуг. Вот только нет единого документа, в котором собраны все льготы. Пробел восполнил адвокат Олег Сухов.

Для начала гражданам нужно подсчитать, сколько они тратят на оплату ЖКХ. Если больше 22% семейного дохода – можно обращаться за субсидией, пишет "Российская газета".

Еще больше получат ветераны войны и труда, а также инвалиды и родители детей-инвалидов – за каждого минус 50% рассчитанного на него платежа.

Герои труда и кавалеры ордена Славы вообще освобождаются от платы за ЖКХ и городской телефон.

Вдовам военнослужащих спишут 30% "коммуналки", а может, даже больше – в зависимости от щедрости местных властей. Такая же льгота положена многодетным семьям, отмечает "Вечерняя Москва".