Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Льготы по ЖКХ: кому и сколько положено?

Фото: www.globallookpress.com
Если использовать все нормы, можно существенно сэкономить

Для многих категорий россиян предусмотрены значительные послабления при оплате коммунальных услуг. Вот только нет единого документа, в котором собраны все льготы. Пробел восполнил адвокат Олег Сухов.

Для начала гражданам нужно подсчитать, сколько они тратят на оплату ЖКХ. Если больше 22% семейного дохода – можно обращаться за субсидией, пишет "Российская газета".

Еще больше получат ветераны войны и труда, а также инвалиды и родители детей-инвалидов – за каждого минус 50% рассчитанного на него платежа.

Фото: www.globallookpress.com

Герои труда и кавалеры ордена Славы вообще освобождаются от платы за ЖКХ и городской телефон.

Вдовам военнослужащих спишут 30% "коммуналки", а может, даже больше – в зависимости от щедрости местных властей. Такая же льгота положена многодетным семьям, отмечает "Вечерняя Москва".

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Путин заявил о спешном завершении работ на Крымском мосту

Речь идет о железнодорожной части транспортного перехода

Запуск "Северного потока-2" будет отложен

Противники газопровода добились своего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей