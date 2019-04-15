Отмена НДФЛ: кому достанется налоговая льгота

Нововведение может превратить Россию в страну нищих

Правительство РФ столкнулось с проблемой. С одной стороны, по Трудовому кодексу зарплата россиянина не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который, в свою очередь, равен прожиточному минимуму. В разных регионах страны сумма это разная, но в среднем сейчас – около 11,3 тыс. рублей.

Однако на деле человек получает меньше – из зарплаты у него вычитают подоходный налог (НДФЛ) в размере 13%. То есть "чистыми" россиянину с минимальным уровнем зарплаты достается около 9,8 тыс. рублей. С таким доходом он автоматически попадает за черту бедности и портит статистику.

Для решения проблемы создана комиссия из представителей правительства, объединений работодателей и профсоюзов, ее возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. Одна из рассматриваемых ими идей – отмена НДФЛ для лиц, чей доход после вычета подоходного налога становится ниже прожиточного минимума.

Мысль хорошая, вот только есть риск, что работодатели начнут оформлять сотрудников на минимальные ставки и выдавать остальную часть зарплаты в конвертах, отметила в интервью "Известиям" гендиректор консалтинговой компании CAF Group Наталья Ионова. В итоге Россия превратится в страну нищих, а государство не досчитается налогов.

Другой вариант – увеличить МРОТ на те самые 13% и прописать в законодательстве, что МРОТ должен быть выше прожиточного минимума, по меньшей мере, на размер НДФЛ.

По какому пути пойдет РФ, правительство должно решить в ближайшие полтора года. По крайней мере, работа трехсторонней комиссии рассчитана на 2018-2020 г.г. А до тех пор решение довести МРОТ до прожиточного минимума, которое подавалось как огромное достижение, останется профанацией.