Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Отмена НДФЛ: кому достанется налоговая льгота

Фото: www.globallookpress.com
Нововведение может превратить Россию в страну нищих

Правительство РФ столкнулось с проблемой. С одной стороны, по Трудовому кодексу зарплата россиянина не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который, в свою очередь, равен прожиточному минимуму. В разных регионах страны сумма это разная, но в среднем сейчас – около 11,3 тыс. рублей.

Однако на деле человек получает меньше – из зарплаты у него вычитают подоходный налог (НДФЛ) в размере 13%. То есть "чистыми" россиянину с минимальным уровнем зарплаты достается около 9,8 тыс. рублей. С таким доходом он автоматически попадает за черту бедности и портит статистику.

Для решения проблемы создана комиссия из представителей правительства, объединений работодателей и профсоюзов, ее возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. Одна из рассматриваемых ими идей – отмена НДФЛ для лиц, чей доход после вычета подоходного налога становится ниже прожиточного минимума.

Фото: www.globallookpress.com

Мысль хорошая, вот только есть риск, что работодатели начнут оформлять сотрудников на минимальные ставки и выдавать остальную часть зарплаты в конвертах, отметила в интервью "Известиям" гендиректор консалтинговой компании CAF Group Наталья Ионова. В итоге Россия превратится в страну нищих, а государство не досчитается налогов.

Другой вариант – увеличить МРОТ на те самые 13% и прописать в законодательстве, что МРОТ должен быть выше прожиточного минимума, по меньшей мере, на размер НДФЛ.

По какому пути пойдет РФ, правительство должно решить в ближайшие полтора года. По крайней мере, работа трехсторонней комиссии рассчитана на 2018-2020 г.г. А до тех пор решение довести МРОТ до прожиточного минимума, которое подавалось как огромное достижение, останется профанацией. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Неожиданный факт: специи снижают давление

В борьбе с болезнью нашли нового помощника

Загитова заговорила о предательстве России

Фигуристка едва не пропустила чемпионат мира в Японии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей