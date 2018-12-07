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Россияне пожаловались на бедность

Фото: www.globallookpress.com
Люди все же надеются, что их положение вскоре улучшится

Специалисты решили выяснить, на что жители нашей страны тратят деньги. Оказалось, что у 43% населения находятся средства только на еду и одежду. Этой части россиян тяжело купить даже мелкую бытовую технику.

Треть людей (33%) может позволить себе такие расходы, но им не хватает денег на машину. При этом каждый десятый отказывается от покупок даже одежды. Для 10% населения любые походы в магазины, кроме продуктовых, – серьезная проблема.

Тех людей, кто не жалуется на нехватку средств, всего 11%. Однако они не зарабатывают столько, чтобы накопить на квартиру или загородный дом. Финансовых трудностей не испытывают лишь 2% россиян.

Треть россиян все же надеется, что экономическая ситуация улучшится в ближайшие пять лет. А 43% верят в то, что их собственное благосостояние изменится в ближайшем будущем.

К таким выводам пришел холдинг "Росмир", который провел опрос среди 1 тысячи 500 респондентов старше 18 лет. В исследовании приняли участие жители всех округов страны.

Полина ИВАНОВА
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