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Специалисты решили выяснить, на что жители нашей страны тратят деньги. Оказалось, что у 43% населения находятся средства только на еду и одежду. Этой части россиян тяжело купить даже мелкую бытовую технику.
Треть людей (33%) может позволить себе такие расходы, но им не хватает денег на машину. При этом каждый десятый отказывается от покупок даже одежды. Для 10% населения любые походы в магазины, кроме продуктовых, – серьезная проблема.
Тех людей, кто не жалуется на нехватку средств, всего 11%. Однако они не зарабатывают столько, чтобы накопить на квартиру или загородный дом. Финансовых трудностей не испытывают лишь 2% россиян.
Треть россиян все же надеется, что экономическая ситуация улучшится в ближайшие пять лет. А 43% верят в то, что их собственное благосостояние изменится в ближайшем будущем.
К таким выводам пришел холдинг "Росмир", который провел опрос среди 1 тысячи 500 респондентов старше 18 лет. В исследовании приняли участие жители всех округов страны.
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