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Проезд перекрестков сделают платным

Фото: www.globallookpress.com
В России проведут новый эксперимент по ликвидации дорожных пробок

Платные перекрестки появятся в РФ в 2020 году. Пока – в тестовом режиме. Об этом сообщили в Национальной технологической инициативе "Автонет".

Платить придется за проезд наиболее оживленных перекрестков и других участков дорог в часы пик. По мнению авторов инициативы, это заставит водителей более тщательно прорабатывать маршрут и время поездки. Польза при этом будет и для городского бюджета, и участников движения, которое станет менее плотным, и для всех жителей с точки зрения экологии:

"Затор в пробке означает рост расхода бензина, дополнительную амортизацию транспорта, помехи в рабочем графике людей, которые застряли на дороге", – приводит РИА "Новости" пояснение "Автонет".

Фото: www.globallookpress.com

Подобный опыт в мире уже есть. В частности, в Стокгольме на "платных перекрестках" установлены специальные радары, с помощью которых деньги автоматически списываются с банковского счета водителя. В итоге "пробки" там сократились на 22%, количество ДТП – на 10%, воздух стал чище на 14%.

Авторы идеи полагают, что в России данная мера поможет уменьшить заторы на дорогах на 10%, пишет "URA.RU". В качестве первых площадок для эксперимента называют Нижний Новгород, Липецк, Ульяновск. Далее - везде, если мера окажется действенной. 

Ранее изменения коснулись дорожной разметки.

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"Олдтаймер-галерея" 2014.<br> "Олдтаймер-галерея" 2014.<br> "Олдтаймер-галерея" 2014.<br>
"Олдтаймер-галерея" 2014.<br> "Олдтаймер-галерея" 2014.<br> "Олдтаймер-галерея" 2014.<br> "Олдтаймер-галерея" 2014.<br> +
Николай ВИКТОРОВ
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