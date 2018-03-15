Новая дорожная разметка станет разноцветной

Предполагается, что полосы на асфальте станут заметнее и информативнее

Российских водителей ждут очередные новшества на дорогах. Росстандарт утвердил ГОСТ Р 51256-2018 "Технические средства организации дорожного движения". Он касается дорожной разметки. В частности, согласно документу, зоны, где запрещен обгон, пометят желтой краской, прерывистые полосы направления движения на перекрестках – синей.

По мнению разработчика стандарта, гендиректора Центра инженерно-технических исследований (ЦИТИ) "Дорконтроль" Владимира Свежинского, яркие цвета помогут улучшить безопасность и видимость на дороге, особенно в регионах, где обильно выпадает снег, пишет "КоммерсантЪ".

Синяя разметка также будет обозначать зоны парковки, как платной, так и бесплатной. А полосы, разделяющие потоки движения, – одинарная и двойная сплошная, прерывистая, комбинация прерывистой и сплошной – по новому стандарту могут быть как белого, так и желтого цветов.

Вводятся на дорогах и новые знаки, которые наносятся на асфальт. Например, появится обозначение станций зарядки электромобилей. Разметка типа "вафельница" – зона на перекрестке, на которую запрещено заезжать во время "пробки" – будет применяться повсеместно, а не экспериментально, как сейчас. Но главное, указывает замначальника ситуационного центра московского ЦОДД Андрей Мухортиков, появится указание на разворот.

"До сих пор под знаком "Разворот" размещалась стрелка с поворотом, что, конечно, путало водителей", – пояснил он, отметив, что синий цвет для обозначения парковочных зон – не российское ноу-хау, он уже давно применяется в Европе.

Официально новые правила разметки вступят в силу с 1 июня 2018 года. Впрочем, это не означает, что все дороги в одночасье перекрасят. Специалисты отмечают, что нанесение новых линий на дорожное полотно – история долгая. Обычно это связано с заменой асфальтового покрытия или его ремонтом, а бюджет на эти работы закладывается заранее. Так что какое-то время поездим по-старому.