ЦОДД: Москва улучшила показатели в рейтинге загруженности дорог

Эксперты сравнили дорожное движение в российской столице с другими мировыми мегаполисами

Руководитель ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) Вадим Юрьев рассказал, что Москва несколько улучшила свои позиции в рейтинге компании INRIX, которая анализирует и сравнивает уровень загруженности дорог в крупнейших городах разных стран.

"Москва не изменила свои позиции и осталась на втором месте, несмотря на то, что количество автомобилей существенно увеличилось, также стоит обратить внимание, что в течение четырех месяцев в этом году велись масштабные работы по благоустройству огромного количества улиц", – подчеркнул Юрьев.

Он добавил, что в 2017 г. индекс загруженности дорог в столице снизился на 3,8%, до 25%.

"При этом среднее время, проведенное в пробках одним водителем в течение года в пиковые часы рабочих дней... составило 91 час (в 2016 г. – 91,4 час) – улучшение на 0,43%", – уточнил Юрьев. По мнению главы ЦОДД, такая динамика позволяет сделать вывод, что в столице правильно выбран вектор развития транспортной системы города.

При этом по сравнению с 2016 г. в Москве стало на 100 тыс. автомобилей больше. Также в городе зафиксирована минимальная площадь дорожного пространства для каждого автомобиля – примерно 27 кв. метров. Для сравнения, в куда более загруженных Лос-Анджелесе и Нью-Йорке она составляет 155 и 205 кв. м, отметил Юрьев.

Согласно рейтингу INRIX, если ситуация в Москве стала лучше, то в таких мегаполисах, как Нью-Йорк, Сан-Паулу, Лондон, Париж и Стамбул движение на дорогах стало еще более затруднено.