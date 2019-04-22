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Цены на продукты резко снизятся

Фото: www.globallookpress.com
Названы товары, которые подешевеют после Пасхи

Перед главным христианским праздником в магазинах повышается спрос на постные продукты, а в предпраздничную неделю – на куриные яйца. Это приводит к заметному повышению цен. Однако после Христова Воскресения, которое в этом году приходится на 27 апреля, стоимость продовольствия вернется к прежнему уровню.

Сезонные колебания стоимости куриного яйца стали уже привычным явлением, говорят эксперты. "С апреля до октября-ноября стоимость яйца уходят в нижнюю часть диапазона и резко повышается к Новому году и Пасхе. Перед Пасхой, как правило, рост небольшой, в пределах 10% и краткосрочный", – сообщила в интервью "Российской газете" представитель ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.

По ее словам, в прошлом году рост розничных цен на яйца в среднем по стране составил 3%. Спустя неделю после Пасхи цена вернулась к предпраздничным показателям. В этом году производители и ретейлеры держатся до последнего: "Роста цен на яйца в рознице мы не наблюдаем, цена стабильна с начала месяца". При этом эксперт не исключила, что подорожание "начнется в ближайшие дни".

Вместе с яйцами должен подешеветь традиционный постный продукт – грибы, особенно шампиньоны и вешенка. С годами они становятся все популярнее – не только из-за увеличения числа постящихся, но и из-за роста числа вегетарианцев.

Фото: pixabay.com

"Сейчас в пост цены несколько завышенные, примерно на 30-40 рублей. Обычно через пару дней после окончания поста цена прилично падает, и это естественная годовая динамика цен",

– отметил глава Грибного союза, член ассоциации "Теплицы России" Анатолий Фирсов. Так что уже в мае стоимость грибов снизится.

После Пасхи будут дешеветь и овощи. Цена на них, несмотря на пост, падает уже сейчас. Это связано с ростом предложения продукции из легких теплиц. "На прошлой неделе отпускные цены на "гладкий" огурец уже начали снижаться ввиду переизбытка предложения. В ближайшее время аналогичную динамику мы ожидаем и на рынке томата", – пояснила Ирина Нагайцева.

Зато любителям мясных блюд после праздников придется раскошелиться. Во-первых, спрос (а вместе с ним и цены) вырастет в связи с окончанием Великого поста. Во-вторых, сразу после Пасхи начнутся майские праздники – традиционный "шашлычный сезон", когда потребление мяса резко возрастает.

Андрей ФИЛАТОВ
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