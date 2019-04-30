Зарубежная продукция вырастет в цене

В России собираются заменить пошлины на ввоз зарубежных товаров единым сбором. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).



По мнению главы АКИТ Артема Соколова, беспошлинный порог на товары из иностранных онлайн-магазинов необходимо отменить. Вместо него стоит ввести сбор в 15% независимо от того, сколько стоит товар. Взиманием денег должна будет заниматься "Почта России" и экспресс-перевозчики.

Как пояснили в АКИТ, предложенная ими идея поможет уравнять условия торговли для иностранных и отечественных компаний. Сейчас зарубежные конкуренты имеют преимущество, поскольку их товары не облагаются НДС и таможенной пошлиной, и вообще для них не требуется получение сертификата, отмечает "Федерал Пресс".

Если предложение АКИТ будет реализовано, то это негативно скажется на рядовом потребителе, которому придется выкладывать больше денег. Эксперт на рынке интернет-торговли рассказал "Коммерсанту", что в долгосрочной перспективе эта инициатива может замедлить онлайн-торговлю – люди станут делать меньше покупок на зарубежных площадках.

"Это приведет к меньшей загрузке инфраструктуры и негативно отразится на ее качестве для покупателей в стране и за ее пределами, тем самым ударив по всем игрокам рынка интернет-торговли",

– сказал он.

Сомнения в необходимости сбора возникли у директора департамента международных перевозок и таможенных операций DPD в России Евгения Привалова, который посчитал ее бессмысленной. В свою очередь, президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов заявил, что вопрос конкуренции российских товаров с зарубежными нужно решать принципиально по-другому: нашим компаниям необходимо выходить со своей продукцией на международные рынки, а не "вариться в своем болоте". Такой путь был бы намного выгоднее для россиян, которым не придется тогда переплачивать при покупке зарубежных товаров.