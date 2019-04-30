Покупатели неохотно расстаются с деньгами

Жители самой большой в мире страны затянули пояса потуже. Как показывает статистика, суммы, которые они оставляют в магазинах, заметно сократились.

За предпраздничную неделю, с 22 по 28 апреля, их покупки подешевели на 3,5%. Еженедельные траты россиян на самые необходимые товары составили 4 тыс. 215 рублей. Об этом сообщили специалисты исследовательского холдинга "Ромир".

Теряет в цене и средний чек, уточняет FlashNord. Каждый день по 10 рублей. Так, за 17 недель года потери составили 521 рубль.