Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россияне стали больше экономить на продуктах

Покупатели неохотно расстаются с деньгами

Жители самой большой в мире страны затянули пояса потуже. Как показывает статистика, суммы, которые они оставляют в магазинах, заметно сократились.

За предпраздничную неделю, с 22 по 28 апреля, их покупки подешевели на 3,5%. Еженедельные траты россиян на самые необходимые товары составили 4 тыс. 215 рублей. Об этом сообщили специалисты исследовательского холдинга "Ромир".

Теряет в цене и средний чек, уточняет FlashNord. Каждый день по 10 рублей. Так, за 17 недель года потери составили 521 рубль.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Перекрыли трубу: Белоруссия отказалась от российской нефти

Терпение Минска лопнуло

Москва сделала Украине предложение по газу

О хорошей цене на российское топливо ранее договорился украинский оппозиционер Бойко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей