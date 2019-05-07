Местные отельеры хотят решить свои проблемы за счет наших граждан

В грядущий сезон отпусков российским гражданам придется выложить существенно больше денег за то, что они хотят отдохнуть в Турции. Об этом предупреждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Пока еще продолжается низкий сезон, цены на турецкие курорты уже ползут вверх. По данным Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), в марте стоимость проживания в отеле уже выросла на 5% и составила €63,3 (около 4 тыс. 620 руб.), а в высокий сезон отели подорожают минимум на 10-15%. Российские туроператоры считают, что это не предел.

"По оценкам российских экспертов, по окончании РБ (раннего бронирования. – Прим. "Утра".) в сезоне-2019 проживание в турецком отеле обойдется на 25-30% дороже, чем летом 2018 года", – сообщает АТОР.

По словам президента Ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Улкая Атмака, рост цен связан с тем, что покупательская способность турецких туристов упала и индустрия намерена компенсировать недополученные доходы за счет иностранцев. Они возлагают надежды прежде всего на россиян, немцев, британцев, которые по традиции охотно едут отдыхать на турецкие пляжи. Также в Турции ждут туристов из Польши, Австрии, Нидерландов и ряда стран Восточной Европы.