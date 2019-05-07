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Сезон шашлыков отменяется: цены на продукты бьют по карману

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Овощная корзина стала неподъемной

Майские праздники – время пикников. Однако отдых на природе нынче затратный. И виной тому не мясо для шашлыка, а овощи.

Их цены сильно бьют по карману. Согласно данным Росстата, только одна капуста чего стоит. С начала года она подорожала в два с лишним раза.

Фото: www.globallookpress.com

Лук, который идет не только в салат и маринад, прибавил в цене без малого 45%. Немного уступают ему помидоры. Только в апреле их стоимость увеличилась на 10,6%.

Фото: www.globallookpress.com

Положительная динамика в прошлом месяце отразилась и на других продуктах. Подорожали не только вышеперечисленные капуста с луком, но также свекла и чеснок.

Фото: www.globallookpress.com

Влетит в копеечку и фруктовая корзина, в которую входят лимоны, груши, виноград и бананы. Зато апельсины стали дешевле, сбросив в цене 5,8%.

Фото: www.globallookpress.com

А все потому, что не сезон, объясняют специалисты. Собьет ценник новый урожай. Хотя эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский связывает подорожание еще с одним нюансом.

Фото: www.globallookpress.com

"Конечно, в зимние месяцы этого года дополнительное ускорение ценам на морковно-капустную продукцию придало повышение НДС с 18 до 20%. Это действительно прослеживается, если противопоставлять динамику цен годом ранее. Удорожание бензина – к слову, дополнительный фактор, поскольку вслед за этим выросли и тарифы на коммерческую перевозку",

пояснил он "МК".

Фото: www.globallookpress.com

Запасы овощей и фруктов, которые сейчас лежат на прилавках, сделаны при старом НДС, напоминает руководитель аналитического департамента компании "ФинИст" Катя Френкель. Следовательно, не нужно ждать, что цены нового урожая с учетом изменившейся стоимости семян и рассады будут меньше.

"Вероятнее всего, предприниматели заранее просчитают итоговую стоимость своего продукта и начнут постепенно, ежемесячно поднимать цены на тот же картофель, но малыми шагами, незаметно",

– предположила она, добавив, что бизнесмены, по всей вероятности, пойдут на маленькую хитрость.

Фото: www.globallookpress.com

Дабы не вызывать волну возмущений среди покупателей, они будут накручивать ценник постепенно. Впрочем, от резкого подорожания ни один овощ не застрахован. Не исключено, что скачок произойдет уже осенью. 

Ксения АНДРЕЕВА
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