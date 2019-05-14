Радужные прогнозы одобряют не все

Овощи, мясо и молочная продукция скоро подешевеют. По прогнозу Минэкономразвития, уже в августе поход в магазин станет менее разорительным для россиян. Правда, цены снизятся в среднем на 0, 1 п.п.

Как пояснили в ведомстве "Известиям", ожидаемая дефляция связана с сезоном. Урожай-2019 на местные овощи и фрукты обещает быть богатым, зерно и бобы тоже порадуют – по сравнению с прошлым годом, рост сборов составит 5%, пишет URA.RU. С мясом и молоком также понятно: корма летом дешевые, на обогрев и освещение тратиться не надо.

А столь низкий уровень дефляции объясняется налоговой нагрузкой. Проще говоря, НДС, который с января подняли с 18% до 20%, "съел" традиционное сезонное понижение цен на отечественные продукты.

При этом ослабление рубля и другие факторы продолжат повышение стоимости на другие товары и услуги. В связи с этим, по прогнозу специалистов РЭУ им.Плеханова, в ближайшие полгода инфляция в целом составит 4% – 6,5%.