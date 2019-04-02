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Россиян обложат новыми налогами

Фото: www.globallookpress.com
Пять добавят, один отменят

Неналоговые платежи внесут в Налоговый кодекс РФ. По крайней мере, с такой законодательной инициативой выступил Минфин. В ведомстве полагают, что это хороший способ пополнить региональные бюджеты.

Сделать налогами предлагается уже действующие утилизационный, гостиничный и экологический сборы, сбор с операторов связи и сбор с пользователей автодорог. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

При этом курортный сбор, который сейчас в виде эксперимента действует в некоторых регионах страны, предлагается отменить – его заменит повсеместный гостиничный налог. Причем платить его будут не только организации, но и физические лица, которые предоставляют услуги по временному проживанию.

Фото: www.globallookpress.com

Предполагается, что ставки будут определять местные власти, а сами сборы будут поступать в местные бюджеты.

Минфин и раньше хотел перевести неналоговые платежи в Налоговый кодекс. Отмечалось, что после соответствующего решения будет введен 10-летний мораторий на применение уголовной ответственности в отношении неплательщиков. Сейчас за неуплату неналоговых сборов нарушителю грозит только административное наказание.

Николай ВИКТОРОВ
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