Россиян "обрадовали" новыми налогами

Собираемость платежей повысят жесткими мерами

Налоговый кодекс РФ в скором времени растолстеет. В него добавят шесть платежей, близких к налогам. Для плательщиков ничего принципиально не изменится – просто деньги будет собирать другое ведомство.



В Налоговый кодекс перекочуют отчисления операторов связи, плата за негативное воздействие на окружающую среду, экологический, курортный и утилизационный сборы, а также сборы в систему "Платон". С такой инициативой выступило Министерство финансов РФ, сообщает "КоммерсантЪ". Вопрос будет решен в правительстве в ближайшее время, пообещал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Изменения могут вступить в силу уже в этом году.

В Минфине свою идею объяснили так: эти сборы поступают в федеральный и региональный бюджеты, и этим они похожи на налоги. Остальные платежи больше похожи на пошлины, они, как правило, достаются собирающим их учреждениям. Перечисленные платежи в прошлом году принесли в казну 255 млрд руб. – весьма солидную сумму.

Теперь эти сборы будет получать Федеральная налоговая служба (ФНС). Предполагается, что это повысит платежную дисциплину. А то в 2017 г. из 6,5 млрд руб. экологического сбора удалось собрать менее четверти. Изменения в ставках платежей станут более предсказуемыми, поскольку теперь они будут регулироваться по правилам налогового законодательства. Иными словами, государству будет проще повышать ставки.

В будущем в Налоговый кодекс могут также включить патентные пошлины, плату за предоставление сведений из госреестров и регистров, за снятие запрета на строительство и реконструкцию, платежи при маркировке алкоголя и табака и прочие. Но в этом случае государству придется придумать, чем кормить учреждения, которые сейчас получают деньги от этих сборов.

Предпринимателям идея Министерства финансов не понравилась. Они говорят, что передача платежей налоговикам усилит административную и налоговую нагрузку на бизнес. Появится уголовная ответственность за неуплату – к примеру, станут возможными блокировка счетов, уголовное преследование и взыскание задолженности с учредителей.

Представители бизнеса сетуют на то, что усилиями правительства налоговая нагрузка постепенно растет. Причем происходит это вопреки поручению президента России Владимира Путина о заморозке налогов как для физических лиц, так и для бизнеса.

Впрочем, Игорь Шувалов пообещал прислушаться к мнению бизнесменов. "Мы сами понимаем свою ответственность, поскольку это в том числе и характер инвестиционного предпринимательского климата", – заметил он.

В России в настоящее время, по экспертным оценкам, насчитывается от 30 до 50 неналоговых платежей. Торгово-промышленная палата оценивает их объем в 1% ВВП – более 800 млрд рублей. К 2020 г. Минфин собирается уточнить полный перечень подобных сборов. Часть из них включат в Налоговый кодекс, остальные внесут в специальный реестр. После 1 июля 2020 г. платежи, не включенные в единый перечень, взиматься не должны.