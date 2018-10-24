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"Налога на огород" не будет

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Опровержение поступило от автора законопроекта о патенте для фермеров

Некоторым СМИ свойственно утрировать информацию, а иногда – даже искажать. Так, недавно были перепутаны факты, касающиеся закона о расширении видов предпринимательской деятельности, к которым может применяться патентная система налогообложения.

Говорилось, что она якобы приравняет россиян, имеющих небольшие личные хозяйства, к фермерам и заставит их приобретать патенты при продаже излишка своего урожая.

Документ не имеет никакого отношения к дачникам, садоводам и владельцам личных подсобных хозяйств, заверила член комитета Госдумы по аграрным вопросам от ЕР Светлана Максимова.

"Патентное налогообложение предлагается применять только к индивидуальным предпринимателям, крестьянским и фермерским хозяйствам, которые имеют доход не более 10 млн рублей. А на личные подсобные хозяйства это вообще не распространяется", – заявила депутат, сказано на сайте "Единой России". 

Светлана Максимова. Фото: er.ru

Так законодатель прокомментировала появившуюся в прессе информацию под кодовым названием "налог на огород". Кроме того, Максимова рассказала, как можно заняться товарной продукцией или получать гранты и субсидии. Для этого, пояснила она, необходимо зарегистрироваться как ИП или глава крестьянско-фермерского хозяйства и работать по патенту.

"Патент дается для того, чтобы не было никакой чиновничьей бюрократии; чтобы многие фермеры, чьи небольшие хозяйства находятся в 300-500 километрах от органов власти, при сдаче разных деклараций-отчетов из-за "неправильных запятых" не были вынуждены отправляться обратно. Чтобы этого не было, мы предложили ввести для них патенты", – разъяснила парламентарий.

Она уточнила, что фермеры уже назвали данный законопроект необходимым.

"Дело в том, что многие фермеры не реализуют свою продукцию круглогодично, и они смогут получать патент на нужный период – от 1 до 12 месяцев – и платить только за нужный период", – подчеркнула Максимова.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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