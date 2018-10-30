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Богатые россияне могут отказаться платить большие налоги

Фото: GLOBAL LOOK press/john rowley
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Вводить в России прогрессивную шкалу налогообложения бесполезно и даже чревато неприятными последствиями. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его мнению, "богатые - люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение". В частности, они могут вывести свои деньги из страны, и тогда станет хуже всем.

Из этого следует, что лучше смириться с тем, что есть сейчас, а не ждать, что олигархи начнут отдавать львиную долю своих доходов в казну. тем более, что 13-процентная ставка "уже устоялась".

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"Нельзя не согласиться с тем, что разница в уровне доходов, конечно, создает напряжение в обществе. Нам часто говорят: давайте повысим налоги для богатых, – рассказал Силуанов в программе "Познер" на Первом канале. – На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее", – напомнил министр. И на этом, полагает он, пока нужно остановиться.

Что касается социального расслоения, то решать эту проблему нужно другим путем: не у богатых забирать, а бедным добавлять, считает министр.  "Поэтому мы сейчас говорим о том, что нужно подтягивать зарплаты и пенсии", – приводит РИА ФАН слова Силуанова.

Ранее председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, комментируя законопроект о введении особого налогового режима для самозанятых, рассказал, сколько россиян вообще уклоняются от обязанности платить налоги с доходов.

"Сейчас из 80 млн трудоспособных людей, которые могут быть рассмотрены как налогоплательщики, реально налоги платят только 50 млн. Остается вопрос, как живут остальные 30 млн?" – указал Кирьянов. Он напомнил, что уплата налогов "является конституционной обязанностью гражданина РФ". "Есть определенные статьи Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание за уклонение и неуплату налогов. Это касается каждого гражданина", – приводит НСН слова эксперта.

Николай ВИКТОРОВ
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