Особый рацион отсрочит смерть и повысит потенцию

Средиземноморская диета не устает поражать исследователей: недавно специалисты открыли, что у нее есть еще один плюс – такая еда улучшает здоровье даже у людей почтенного возраста.

Своими выводами итальянские ученые поделились в British Journal of Nutrition. Выяснилось, что включение в рацион фруктов, овощей, рыбы, оливок, оливкового масла и злаков на 25% снижает вероятность смерти пожилых людей.

В настоящее время эксперты склоняются к мысли, что правильный режим питания влияет не только на вес и самочувствие человека, но и на состояние его здоровья.

Так, недавнее исследование греческих ученых показало, что регулярное употребление оливкового масла и блюд средиземноморской кухни снижает вероятность умереть от инсульта или инфаркта, а также помогает эффективно бороться с возрастной эректильной дисфункцией.

Даже если перейти на такой режим питания в достаточно позднем возрасте, это очень благотворно сказывается на организме, подчеркивают итальянские исследователи. У тех пожилых мужчин, которые стали придерживаться средиземноморской диеты, шансы преждевременно умереть упали на 24%, у женщин этот показатель был еще выше – целых 29%.