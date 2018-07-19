Депутаты одобрили закон об изменении налога на имущество

Инициатива прошла второе чтение

Госдума сегодня рассмотрела ряд вопросов, среди которых порядок исчисления имущественного налога по кадастровой стоимости. Проект закона, который внесен в нижнюю палату парламента депутатами и ее спикером Вячеславом Володиным, одобрен во втором чтении единогласно. Инициативу поддержали 399 законодателей.

Сейчас расчет налога на имущество физлиц ведется по временному коэффициенту. Согласно ему, налоговая нагрузка растет постепенно, если сравнивать с суммой, основанной на инвентаризационной стоимости. Данный коэффициент в первые пять лет ежегодно увеличивается на 20% (с 0,2 до 1).

Депутаты же предлагают от этого роста отказаться, уточняя, что законопроект направлен на реальную поддержку россиян и восстановление справедливости. Если его одобрят в финальном третьем чтении, то коэффициент канет в Лету начиная с исчисления налога за четвертый период использования кадастровой стоимости (0,8).

Параллельно будет действовать новый коэффициент. Он призван сдерживать ежегодный рост имущественного сбора по кадастровой стоимости не более чем на 10% относительно предыдущего года. Этот показатель будет актуален для регионов, где коэффициент налога на имущество физлиц равен 0,6.

Что касается налоговой базы по налогу на имущество организации, то возможно ее пропорциональное определение. Впрочем, подобное прописано в законе и относительно сбора с физлиц в случае изменения качественных или количественных характеристик объектов недвижимости в течение налогового периода.

Кроме того, авторы инициативы выступили за расширение налоговых льгот. В отдельную категорию войдут дети с ограниченными возможностями здоровья.

Льготы и пониженные ставки предусмотрены также для собственников гаражей и машино-мест. Однако налоговые привилегии не затрагивают торговую, офисную и бытовую недвижимость.