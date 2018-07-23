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В России стало меньше бедных

Фото: pixabay.com
Капитал богачей тоже тает

Количество россиян, живущих за чертой бедности, сократилось. Об этом сообщил глава Росстата Александр Суринов. Правда, данные, которые он привел, пока не выглядят впечатляющими. Если в 2015 и 2016 гг. 13,3% жителей страны имели доход ниже прожиточного минимума, то в 2017 г. эта цифра сократилась на одну десятую. То есть в прошлом году 13,2% граждан от общего количества населения РФ не могли себе позволить самого необходимого.

Впрочем, по статистике, реальные доходы россиян растут. В частности, в первом полугодии 2018 г. они увеличились на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Как рассказал Суринов в интервью "Российской газете", только за июнь 2018 г. доходы населения поднялись на 0,2%. А если брать в расчет только зарплату, то картина смотрится еще лучше: за первую половину текущего года заработок россиян вырос на 11,2% по сравнению с прошлым годом. В июне средняя выплата работнику составила 45,8 тыс. рублей.

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На этом фоне интересен тот факт, что разрыв между бедными и богатыми в РФ сокращается. Если в 2015 г. совокупный доход 10% самых состоятельных жителей страны в 15,7 раза превышал совокупный доход 10% самых нищих, то в 2017 г. этот показатель составил 15,3. Поскольку число бедняков сократилось не очень заметно, можно сделать вывод, что похудели кошельки богачей. 

Николай ВИКТОРОВ
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