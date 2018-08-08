Тренерам повысят зарплату

Прибавка ожидает не всех спортивных наставников

В Московской области такие специалисты станут получать на 10% больше. Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства.

Зарплата тренеров вырастет с начала учебного года. "С первого сентября 2018 года планируется повышение заработной платы тренерам, в том числе старшим и главным, на десять процентов", – уточнили в пресс-службе регионального Минспорта. При этом в центрах спортивной подготовки предусмотрена надбавка в размере 100% должностного оклада.

Первые шесть месяцев 2018 г. спортивные наставники в среднем получали 40 тыс. руб. с небольшим, в госучреждениях – около 53 тыс. руб., в муниципальных – почти 38 тыс. руб, отметили в ведомстве, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".