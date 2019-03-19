Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Повышения зарплат стоит ждать осенью

Фото: www.globallookpress.com
Доходы россиян подрастут в октябре

Бюджетникам повысят заработную плату на 4,3%. Такое распоряжение дал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте сказано, что с 1 октября будут проиндексированы зарплаты сотрудникам федеральных госучреждений, воинских частей и подразделений федеральных органов исполнительный власти.Также больше получать станут ученые, ветеринары, метеорологи, сотрудники социальных центров, работники центра гигиены Роспотребнадзора и МЧС, отмечает телеканал "МИР24".

Стоит отметить, что по оценке Центробанка в феврале этого года инфляция превысила ожидаемые 4% и составила 5,2%.

Ранее "Утро" писало о том, что в 2019 году россиян ждут ценовые скачки. Тот же Центробанк прогнозировал подорожание продуктов на 4,6-6,7%. Особенно заметно вырастет в цене хлеб, до конца года ценники увеличатся на 5-6%.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Страшная тайна: от россиян скрыли правду о переговорах по Курилам

Чиновники двух стран тихо решат между собой судьбу островов

Накрыли камуфляжем: малайзийский "Боинг" приземлился на засекреченном аэродроме

Лайнер вместе с пассажирами специально замаскировали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей