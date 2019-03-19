Доходы россиян подрастут в октябре

Бюджетникам повысят заработную плату на 4,3%. Такое распоряжение дал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте сказано, что с 1 октября будут проиндексированы зарплаты сотрудникам федеральных госучреждений, воинских частей и подразделений федеральных органов исполнительный власти.Также больше получать станут ученые, ветеринары, метеорологи, сотрудники социальных центров, работники центра гигиены Роспотребнадзора и МЧС, отмечает телеканал "МИР24".

Стоит отметить, что по оценке Центробанка в феврале этого года инфляция превысила ожидаемые 4% и составила 5,2%.

Ранее "Утро" писало о том, что в 2019 году россиян ждут ценовые скачки. Тот же Центробанк прогнозировал подорожание продуктов на 4,6-6,7%. Особенно заметно вырастет в цене хлеб, до конца года ценники увеличатся на 5-6%.