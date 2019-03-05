Подорожает все: россиян ждет ценовой шок

Нормально прокормиться, обуться и одеться станет еще сложнее

В России пятый год подряд падают доходы населения, а цены и не хотят опускаться. Эксперты рассказали "Утру" о том, чего ждать в ближайшее время в среднесрочной перспективе.

Что подорожает?



В 2019 году цены вырастут практически на все группы товаров и услуг: продукты питания, одежда, бытовая техника, коммуналка, кабельное телевидение и интернет. Это касается как отечественной, так и зарубежной продукции. Ценового скачка стоит ждать уже в начале весны, уверены эксперты, поскольку к марту-апрелю обычно заканчивается товар по старым расценкам.

"Можно с уверенностью говорить о росте цен минимум на 4-5%. Каким будет максимум – можно лишь гадать",

– заявил главный исполнительный директор сервиса "Турбо" Олег Данилов.





Еда остается в числе наиболее затратных статей в бюджетах российских семьях. В конце прошлого года РИА "Рейтинг" выяснило, что жители страны тратят на продукты почти треть своих доходов (около 31%), а эксперты URA.RU прогнозировали, что в 2019 году этот показатель станет еще больше. По оценке замглавы комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК Марины Петровой, базовые молочные продукты, такие как молоко, творог и кефир, подорожают всего на 5-7%, а вот цены на мясные продукты и сыры "взлетят".

"Молокоемкие продукты (сыр, сливочное масло) подорожают на 10-15%. Цены на мясо вырастут существеннее – говядина подорожает на 10%, мясо курицы – на 15% и свинина – на 20%", – сказала Петрова.

Традиционно вырастут счета за коммунальные услуги, что, впрочем, мало кого способно удивить. По словам главы сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" Романа Макарова, это произойдет из-за подорожания электроэнергии, а также появления в квитанции нового платежа – за утилизацию мусора.

Без того не лучшее положение людей становится еще сложнее, и они начинают осознавать это. Последнее исследование "Левады-центра" показало, что на сегодняшний день рост цен является главной внутрироссийской проблемой. Впрочем, самый распространенный выход из такой ситуации – экономия. Как писал накануне "Коммерсантъ", режим экономии включили даже представители зажиточного класса.

Почему растут цены: внутренний фактор

Стоит иметь ввиду, что с 2019 года налог на добавленную стоимость (НДС) составляет теперь не 18%, а 20%. Расходы производителей товаров растут, и им ничего не остается, кроме как покрыть их за счет потребителя. Чем больше этапов проходит продукт по пути на полку, тем больше накручивается ценник, отметил Олег Данилова.

"Если производственная цепочка для определенного продукта длинная, то НДС станет критически важным фактором ценообразования, поскольку на каждом этапе производства и транспортировки себестоимость будет повышаться",

– сказал он.

Данилов добавил, что одна из важнейших составляющих себестоимости – логистика – в будущем будет только дорожать. Так что остановить рост цен будет крайне непросто.

По мнению Макарова, правительство будет стараться контролировать цены там, где это возможно, чтобы снизить напряженность в обществе. Речь может идти о налоговых послаблениях для бизнеса, которые будут распространяться в первую очередь на самые основные продукты – хлеб, молоко, крупу. Например, сейчас с ряда социально значимых товаров берется НДС в размере 10%. Кроме того, сдерживать цены будут и на рынке горюче-смазочных материалов, чтобы они не опережали темпы инфляции.

Почему растут цены: внешний фактор

Последние пять лет Россия фактически живет в условиях экономической изоляции из-за украинского кризиса, в котором США и Евросоюз винят нашу страну. Американские и европейские санкции отражаются на стоимости импорта. Причем зачастую одних только разговоров о новых санкциях достаточно, чтобы взвинтить цены на зарубежные товары для российского потребителя.

"Как только за рубежом поднимают вопрос об ужесточении санкций, курс рубля снижается. Соответственно, закупленные за доллары, но реализующиеся за национальную валюту импортные товары оказываются для российского покупателя в итоге дороже, чем прежде",

– объяснил Макаров.





Аналогичная ситуация происходит с российской туристической отраслью. Все больше становится людей, которые не могут позволить себе съездить заграницу в силу ослабления рубля. Дальше стоит ждать усугубления положения, уверен эксперт. Последний американский пакет санкций против Москвы может еще больше опустить курс российский валюты. Пока в паре рубль-доллар сохраняется стабильность, катастрофически резких скачков цен не предвидится, заверил председатель Комитета по экономике Московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский.

Но американцы вредят российской экономике не только санкциями. Торговая война США с Китаем также бьет и по нам, подчеркнул Данилов. Если в ближайшее время конфликт между ними не прекратится, то он начет тормозить всю мировую экономику, в том числе и российскую.

Даже относительно стабильности нефтяных котировок нельзя быть уверенным. Пока "черное золото" стоит 65 долларов за баррель, правительство может сохранять спокойствие – в бюджете на 2019 год заложена цена 43 доллара за баррель. Однако, думается, из памяти еще не стерлось шоковое падение цен в 2014-2016 годах.