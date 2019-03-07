Лекарства станут дешевле

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В России меняется система господдержки людей, которым нужны жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Теперь около 400 препаратов можно купить с социальным налоговым вычетом без права на него.
Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Правительство сейчас пересматривает перечень лекарств с частичной компенсацией их стоимости, поскольку он оставался без изменений более 10 лет. На сегодняшний день в нем отсутствует часть современных препаратов, а часть фармацевтики и вовсе не представлена на отечественном рынке.
"Теперь при получении социального налогового вычета будут учитываться расходы на те лекарства, которые входят в перечень ЖНВЛП", – заявил Медведев.
В настоящее время в списке ЖНВЛП значится около 700 наименований.
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