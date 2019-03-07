Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лекарства станут дешевле

Фото: www.globallookpress.com
Россияне смогут сэкономить деньги благодаря новой льготе

В России меняется система господдержки людей, которым нужны жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Теперь около 400 препаратов можно купить с социальным налоговым вычетом без права на него.

Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Правительство сейчас пересматривает перечень лекарств с частичной компенсацией их стоимости, поскольку он оставался без изменений более 10 лет. На сегодняшний день в нем отсутствует часть современных препаратов, а часть фармацевтики и вовсе не представлена на отечественном рынке.

"Теперь при получении социального налогового вычета будут учитываться расходы на те лекарства, которые входят в перечень ЖНВЛП", – заявил Медведев.

В настоящее время в списке ЖНВЛП значится около 700 наименований.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Население Украины призвали готовиться к войне с Россией

Претендент на высший пост в стране предложил вооружить весь народ

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей