Лекарства станут дешевле

Россияне смогут сэкономить деньги благодаря новой льготе

В России меняется система господдержки людей, которым нужны жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Теперь около 400 препаратов можно купить с социальным налоговым вычетом без права на него.

Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Правительство сейчас пересматривает перечень лекарств с частичной компенсацией их стоимости, поскольку он оставался без изменений более 10 лет. На сегодняшний день в нем отсутствует часть современных препаратов, а часть фармацевтики и вовсе не представлена на отечественном рынке.

"Теперь при получении социального налогового вычета будут учитываться расходы на те лекарства, которые входят в перечень ЖНВЛП", – заявил Медведев.

В настоящее время в списке ЖНВЛП значится около 700 наименований.