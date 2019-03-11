Жить дорого: проклятье Крымского моста изменило жизнь полуострова

Тревогу забили в стремительно нищающей соседней стране

Жизнь в Крыму дорожает такими темпами, какие даже Москве не снились. В среднем жилье на полуострове выросли на 14%, тогда как в столице только на 6,9%. Ситуация вызвала озабоченность с оттенком злорадства у украинских СМИ.

Издание "Знай.ua" связало рост цен на недвижимость с вводом Крымского моста, не поскупившись на эпитеты. Переправу нарекли не иначе как "проклятьем" для полуострова, ведь из-за него несчастные крымчане вынуждены наблюдать, как их недвижимость "капитально" дорожает быстрее московской. Уже сегодня за квадратный метр в Крыму придется выложить порядка 92 тысяч рублей.

Почему вдруг украинцев стала интересовать стоимость жилья в российской республике – большой вопрос. Вряд ли эта новость заинтересует рядового украинского читателя, который в основной своей массе больше думает о том, как свести концы с концами в условиях беднейшей страны Европы. А вот крымчан давно предупреждали, что после ввода Крымского моста цены на недвижимость пойдут вверх – об этом еще год назад говорили все эксперты. Они прогнозировали, что в 2018-2019 годах цены резко подскочат из-за эйфории застройщиков, которые устремятся на неосвоенный рынок.





Эксперт рынка недвижимости Юрий Никоненко предсказал рост как раз в пределах 10-15%. Да и то, примерно через полгода после всплеска на рынке цены немного упадут, говорил руководитель отдела стратегического консалтинга IDEM Денис Зыков. В результате реальный рост составит всего лишь 5%, писало РИА "Новости".

При этом говорить о подорожании жилья как о проблеме тоже не совсем верно. Зачастую падение экономики находит свое отражение на рынке недвижимости. Рост же говорит об обратном. Так, в компании "Ялта Новострой", которая в начале года предупредила об ощутимом росте цен, объяснили процесс тем, что благодаря Крымскому мосту инвесторы теперь меньше тратятся на логистику стройматериалов, и, соответственно, у них появилось больше денег на покупку земель под застройку. У населения региона доходы так или иначе тоже растут, что говорит скорее о здоровой экономической ситуации.

Наконец, нельзя забывать о том, что после присоединения к России в Крыму стали применяться другие нормы законодательства в области долевого строительства, что изменило принципы ценообразования недвижимости.

Так что украинские СМИ в очередной раз "сгущают тучи" вокруг Крымского моста и уже открыто спекулируют на его имени.