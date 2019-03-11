Обман с коммуналкой: россиян обсчитывают с платой за ЖКХ

С граждан взимают вдвое больше, чем нужно

В России творится полный бардак с тарифами на коммунальные услуги. К такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Там заметили, что плата, к примеру, за воду в двух соседних областях с одинаковыми климатическими условиями может отличаться в десятки раз. Коммунальщики объясняют это региональными особенностями, рассказал глава ФАС Игорь Артемьев.

"Как правило, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это все пробил через соответствующую региональную комиссию и так далее", – пояснил Артемьев в эфире НТВ.

Он рассказал, что такое "тарифное хулиганство" преобладает на уровне регионального управления. ФАС очень сложно на это влиять, поскольку у местных властей свой круг правовых полномочий. И многие любят говорить, что сфера ЖКХ дотационная, что она не окупается платой, которую взимают с граждан. Хотя на самом деле три четверти страны переплачивают за коммуналку вдвое больше, чем оцениваются фактически понесенные расходы.

"Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки", – подчеркнул Артемьев.

Сейчас ФАС подготовила проект реформы регулирования коммунальных тарифов, документ уже направлен в правительство. В первую очередь предлагается провести сравнительный анализ затрат компаний. Это сразу покажет, где плата за коммуналку завышена.

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