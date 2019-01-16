Некоторые платежи все равно останутся обязательными

Чтобы повышение стоимости коммунальных услуг не ударило по карману, следует помнить, что на некоторых платежах потребители могут сэкономить.

Так, если в квартире никто не живет, можно отказаться платить за воду, объяснила "Российской газете" исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева. Для этого нужно направить заявление на имя той организации, которая выставляет плату за воду, о том, что гражданин проживает по другому адресу.

Однако некоторые расходы сократить невозможно. Нельзя отказаться от оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых на общедомовые нужды и за отопление. Ведь даже дом, в котором не живут большинство собственников, должен отапливаться, пояснила директор "ЖКХ Контроль".

Стоит помнить, что, если жилец больше шести месяцев не сдавал показания приборов учета, платежи начинают начисляться по нормативу с повышающим коэффициентом. "И от этого тоже нельзя отказаться", – подчеркнула Разворотнева.