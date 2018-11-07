Взыскание долгов по ЖКХ через коллекторов признали опасным

Эксперт считает неправильным подпускать "мерзавцев" к должникам

Российский финансовый омбудсмен Павел Медведев отрицательно отнесся к идее выбивать задолженность по коммунальным услугам с помощью коллекторских служб.

"Эффективность будет ровно такая же, как сейчас эффективен сбор денег с должников банков, и особенно микрофинансовых организаций", – сказал эксперт в комментарии телеканалу "Царьград".

Он также подчеркнул, что сейчас коллекторы действуют весьма жесткими методами, чтобы взыскать деньги у должников финансовых организаций, угрожая неплательщикам и оскорбляя их нецензурной бранью. Омбудсмен назвал таких сборщиков долгов мерзавцами и посетовал, что ими не занимается полиция.

"Всякие предложения такого типа мне кажутся очень опасными. Мало нам мучить должников микрофинансовых организаций – нам еще надо мучить должников ЖКХ", – считает Медведев.