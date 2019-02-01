Грозные российские коммунальщики заморозили Америку

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Аномальные морозы в США, кажется, кардинально влияют на мозги некоторых местных журналистов. Так, политобозреватель американского телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу предложила зрителям представить, что может произойти, если Москва устроит в Штатах энергетический коллапс в период холодов.
Портал WikiLeaks разместил фрагмент соответствующей передачи в Twitter с подзаголовком "Россия заморозит вас и вашу семью до смерти".
Темой программы стали сильнейшие морозы, установившиеся за последнее время, на значительной части территории США. Мэддоу, вещая об аномальных температурных данных, предположила, что "по вине России" в стране могут перестать работать объекты теплоснабжения.
"Что бы вы сделали, если бы лишились отопления на неограниченный срок из-за иностранного вмешательства в тот самый день, когда температура у вас во дворе стала такой же, как в Арктике?" – спросила она аудиторию.
Причем журналистка не потрудилась объяснить своим зрителям, какое отношение к американскому погодному катаклизму имеет Россия. Зато в WikiLeaks заметили, что данное обращение телеведущая делает "с самой большой аудиторией в США".
U.S. largest audience TV host, MSNBC's Rachel Maddow (Democratic party aligned) this evening: Russia will freeze you and your family to death. pic.twitter.com/2KL4STsQpg— WikiLeaks (@wikileaks) 31 января 2019 г.
Пользователей Twitter вопросы Мэддоу показались странными и неуместными. Самый емкий комментарий выглядит так: "Боже, женщина". Кто-то предположил, что она "перегрузилась" или "забыла принять лекарства".
"Америка в последнее время стала страной дураков (вместе с несколькими новаторами)", – говорится в комменте kuldeep adhikari.
"Можно было бы назвать ее сумасшедшей, если бы не тот факт, что у этого сюрреализма есть причина и цель – телевизионные рейтинги", – считает João Miguel Aliano.
"Для того, кто зарабатывает миллионы долларов, у нее удивительно плохое психическое здоровье", – констатирует BennoWitter.
"Здесь нет ничего полезного для русских, потому что они ничего не сделали и не сделают для нас. Она просто хочет промыть мозги людям", – предположил Andreas Augenthaler.
"Я ел сыр несколько минут назад. Захотел посолить его немного. Взял
немного и приправил. Когда я его съел, то заметил, что это на самом деле
сахар. Я просто уверен, что русские поменяли мою соль на сахар. Чертовы
русские. Они повсюду", – иронизирует Ozgur Zeren.
"Я живу в очень странной стране", – весьма красноречиво резюмировала увиденное телеведущая и "Мисс Нью-Джерси – 2015" Самира Хан. На это ей кто-то ответил также по-чеховски – Диснейленд.
Однако нашлись и защитники Мэддоу, которые считают, что ее слова не лишены здравого смысла.
"Русские и другие хакеры сознательно пытаются атаковать инфраструктуру, ОСОБЕННО нашу энергосистему, поэтому они имеют смысл", – прямо вопиет Эндрю Корнблатт, за что получил более двух сотен лайков.
Рэйчел Мэддоу известна своей антироссийской позицией, например, в 2016 г. она заявила, что хакеры, которые атаковали Штаты, "получили задание от российского правительства, от Владимира Путина".
Что касается нынешней непогоды, ранее в пятницу власти США подтвердили гибель не менее 21 человека в результате сильных морозов на Среднем Западе. Природный катаклизм связан с атмосферным явлением под названием полярный вихрь.
В результате температура воздуха в районе Великих озер упала ниже 30 градусов по Цельсию, а при порывах ветра может опускаться ниже 45 градусов. На Среднем Западе сейчас холоднее, чем на Северном полюсе, пишет портал NEWSru.co.il.
Вероятно, нынче американцы засматриваются апокалиптической лентой "Послезавтра".
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