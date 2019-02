Грозные российские коммунальщики заморозили Америку

Аномальные морозы в США, кажется, кардинально влияют на мозги некоторых местных журналистов. Так, политобозреватель американского телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу предложила зрителям представить, что может произойти, если Москва устроит в Штатах энергетический коллапс в период холодов.

Портал WikiLeaks разместил фрагмент соответствующей передачи в Twitter с подзаголовком "Россия заморозит вас и вашу семью до смерти".

Темой программы стали сильнейшие морозы, установившиеся за последнее время, на значительной части территории США. Мэддоу, вещая об аномальных температурных данных, предположила, что "по вине России" в стране могут перестать работать объекты теплоснабжения.

"Что бы вы сделали, если бы лишились отопления на неограниченный срок из-за иностранного вмешательства в тот самый день, когда температура у вас во дворе стала такой же, как в Арктике?" – спросила она аудиторию.

Причем журналистка не потрудилась объяснить своим зрителям, какое отношение к американскому погодному катаклизму имеет Россия. Зато в WikiLeaks заметили, что данное обращение телеведущая делает "с самой большой аудиторией в США".

U.S. largest audience TV host, MSNBC's Rachel Maddow (Democratic party aligned) this evening: Russia will freeze you and your family to death. pic.twitter.com/2KL4STsQpg