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Как на Южном полюсе: Америку сковали холода

Фото: www.globallookpress.com
На центральные, южные и западные части страны обрушились аномальные морозы

На этой неделе в некоторых районах США температура воздуха опустилась ниже антарктических отметок.

В Чикаго морозы могут достигнуть -48°C, пока же столбики термометров показывают -27°C. Виной всему огромная масса холодного арктического воздуха, прорвавшаяся в воздушное пространство над Соединенными Штатами.

Ученые отмечают, что в то время как в Арктике зимы становятся мягче, в Америке они все более и более суровые. Как отмечает телеканал "Царьград", виды заснеженных американских городов напоминают кадры из фильма "Послезавтра".

Россияне не преминули пошутить, что и тут не обошлось без руки Москвы. "Путин виноват, как пить дать. Попросил российских ученых изменить гравитационное поле земли",  "Наконец-то Путин климатическое оружие начал пробовать", – не без иронии написали пользователи Сети в Twitter.

Валентина МАЙОРОВА
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