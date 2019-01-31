Как на Южном полюсе: Америку сковали холода

Нибиру
- Нибиру потопит Курильские острова
- Секретные базы Нибиру взрывают Землю
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
На этой неделе в некоторых районах США температура воздуха опустилась ниже антарктических отметок.
В Чикаго морозы могут достигнуть -48°C, пока же столбики термометров показывают -27°C. Виной всему огромная масса холодного арктического воздуха, прорвавшаяся в воздушное пространство над Соединенными Штатами.
Ученые отмечают, что в то время как в Арктике зимы становятся мягче, в Америке они все более и более суровые. Как отмечает телеканал "Царьград", виды заснеженных американских городов напоминают кадры из фильма "Послезавтра".
Россияне не преминули пошутить, что и тут не обошлось без руки Москвы. "Путин виноват, как пить дать. Попросил российских ученых изменить гравитационное поле земли", "Наконец-то Путин климатическое оружие начал пробовать", – не без иронии написали пользователи Сети в Twitter.
В Чикаго минус 28, обещают минус 40 pic.twitter.com/VjtlnSo187— Расстрига (@rasstriga) 31 января 2019 г.
Стал известен сценарий, при котором курс рубля останется высоким
Требование сдать телефоны оскорбило японцев до глубины души