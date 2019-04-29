Зарплаты людей вырастут выше инфляции

Российские граждане начнут получать на работе больше, причем рост будет выше инфляции. Об этом говорит большинство опрошенных работодателей.

Согласно результатам социологического исследования компании Korn Ferry, зарплаты собираются поднять в каждых семи компаниях из десяти. Больше всего вырастут доходы сотрудников в сфере электронной коммерции (11,6%), Hi-Tech (7,6%) и химии (6,5%). Меньше всего прибавку получат работники горнодобывающей (4,3%) и банковской (5,4%) отраслей, пишет "КоммерсантЪ".

Больше всего поднимутся зарплаты специалистов среднего звена, в то время как у руководителей они если и вырастут, то минимально, отмечает URA.RU.

Еще больше компаний (82%) собираются порадовать свой персонал бонусами, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом.