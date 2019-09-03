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Россиянам могут поднять зарплаты

Скоро: зарплаты россиян заметно вырастут
Фото: www.globallookpress.com
Ощутимая прибавка ждет медработников

Россиянам увеличат зарплаты. На прибавку в скором времени могут рассчитывать специалисты поликлиник и ФАПов, ведь их материальным благополучием озадачил правительство сам президент РФ Владимир Путин. 

Он поручил кабмину не позднее 1 ноября положить ему на стол предложения по допвыплатам работникам учреждений первичной медицинской помощи, передает пресс-служба главы государства. Кроме того, он распорядился повысить единовременные выплаты земским докторам, которые перебрались в поселки Арктики и Крайнего Севера, а также в труднодоступную местность. 

Не за горами тот день, когда выпускники вузов, получат статус "молодой специалист" и будут набираться опыта под руководством "врачей-наставников". По мнению Путина, эти понятия следует закрепить законодательно.

С таким поручением президент также обратился к правительству. Ответственным за выполнение этих и других задач назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. 

Ксения АНДРЕЕВА
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