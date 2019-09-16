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В октябре россиянам повысят зарплаты

В октябре россиянам повысят зарплаты
Фото: www.globallookpress.com
На прибавку могут рассчитывать учителя с врачами, таможенники и полицейские

Этой осенью труд бюджетников будет цениться дороже. С 1 октября, согласно распоряжению правительства, зарплаты сотрудников казенных и госучреждений, федеральных государственных органов, гражданских людей воинских частей и ряда других специалистов увеличатся на 4,3%.

То есть прибавка, в частности, коснется врачей с учителями, таможенников и полицейских. Однако ее стоит ждать персоналу только в определенных регионах, уточнил эксперт Владислав Варшавский изданию "LIFE".

Некоторые его коллеги сходятся в том, что доплата может быть не столь ощутимой. Не исключено, что конечная цифра даже уменьшится, поясняют аналитики, поскольку работодатели, премируя сотрудника по одной статье, вправе вычесть из другой. 

Лишних денег могут не дождаться специалисты, в трудовых договорах которых прописана минималка, а остальная часть выдается на руки в качестве премии. Однако работодатель может пойти на хитрость и посчитать, что сотрудник не достаточно потрудился, чтобы получить прибавку, объяснил управляющий партнер юридической компании Петр Гусятников.

"С таким механизмом очень сложно бороться, так как формально все соответствует закону. Если возникают проблемы, то можно написать обращение в Государственную инспекцию труда (Роструд)", – констатировал Гусятников. 

Крайняя мера в этом списке, подчеркнул эксперт, – обращение в суд.

Ксения АНДРЕЕВА
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