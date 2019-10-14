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Компенсации за праздники: когда работнику положена двойная зарплата

Россияне, которые трудятся, пока все отдыхают, заслуживают поощрения

Специалисты, которые проводят на рабочем месте государственные праздники, должны получать в два раза больше. Об этом россиянам напомнили в Федеральной службе по труду и занятости. 

"Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере", – цитирует пресс-службу ведомства РИА "Новости"

В противном случае, отмечает "URA.RU", работник вправе потребовать дополнительный выходной. При этом совершенно не важно, сколько своего времени сотрудник потратил в праздничный день, уточняет "Вечерняя Москва". Даже если специалист вышел всего на час, отдыхать ему положено целый день.

Ксения АНДРЕЕВА
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