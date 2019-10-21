Россиян массово уволят в следующем году

Уровень заработных плат при этом вырастет

Каждая десятая российская компания планирует сокращать работников в следующем году. Об этом свидетельствуют результаты опроса HeadHunter. Это оптимистичный показатель – в 2018 году о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.

Несмотря на сокращения, около половины работодателей рассчитывают на увеличение окладов в 2020 году. По данным Минэкономразвития, сейчас рынок труда находится в стабильном положении, в следующем году ожидается рост заработных плат на 2%.

Безработица останется на уровне этого года – 4,7%. Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что падение реальных заработных плат прекратилось и нормальное состояние на рынке всегда предполагает их рост, сообщают "Известия".