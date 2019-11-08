По статистике доходы трудящихся растут быстрее инфляции

В 2019 г. большинство компаний в России увеличили зарплату сотрудникам. Таковы данные аудиторской фирмы Ernst & Young (EY).

К апрелю 2019 г. 83% российских предприятий и организаций увеличили фонд оплаты труда в среднем на 6,4% по сравнению с маем 2018 года. То есть рост доходов работающих россиян по статистике обогнал инфляцию. Однако если разбираться детально, то наиболее значительные прибавки получили люди, занимающие руководящие должности. Их и без того высокие зарплаты увеличились в среднем на 8%, передают "Известия".

Зарплаты рядовых сотрудников повысились примерно на 6%. Причем в большинстве компаний (80%) предпочли избирательный подход к повышению оклада работникам, и только некоторые пошли на увеличение выплат всему коллективу на определенный процент.

Впрочем, россияне, кого в этом году повышение зарплаты не коснулось, могут не расстраиваться. По данным опроса, в следующем году работодатели намереваются повторить индексацию. Более того, ожидается появление большого числа новых вакансий: набор штата запланирован в 24% компаний, тогда как сокращение – только в 7%.

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