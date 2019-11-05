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Роскошная пенсия: голодным старикам рассказали о выгодных профессиях

Роскошная пенсия: голодным старикам рассказали о выгодных профессиях
Фото: www.globallookpress.com
Многие россияне получают хорошие пенсионные доплаты

Российские пенсионеры получают в среднем чуть более 14 тыс.рублей в месяц. Прожить на эти деньги трудно. На нормальное существование нужно не менее 40 тыс.рублей, считают пожилые люди. Но, как выяснилось, в России есть граждане, которые правильно выбрали профессию и получили право на вполне достойное содержание в старости.

Надбавка в размере 55% от зарплаты положена депутатам, проработавшим в Госдуме 5–10 лет. Сейчас такие парламентарии-пенсионеры получают 46,6 тыс. рублей. Пенсия тех, кто проработал в ГД более 10 лет, составляет 63,5 тыс. рублей, сообщает "Газета".

Известные актеры и звезды эстрады тоже не бедствуют на пенсии. Если у них есть госнаграды, то им положена федеральная надбавка. Плюс региональные начисления: например, "народным" и "заслуженным" москвичам город доплачивает ежемесячно по 30 тыс. рублей.

Хорошую пенсию имеют судьи. За 25 лет стажа им полагается прибавка в размере 50% от ставки действующего судьи, а при выходе на пенсию по возрасту судьям оформляется пожизненное обеспечение в размере 80% от зарплаты, передает URA.RU. Учитывая, что зарплата служителей Фемиды составляет в среднем от 50 до 150 тыс. руб. в месяц, на пенсию им можно жить вполне достойно.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, что ожидает неработающих стариков в 2020 году.

Николай ВИКТОРОВ
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