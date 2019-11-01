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Пожилым россиянам совсем скоро не придется предоставлять документы, чтобы установить и пересчитать различные виды пенсии при условии, что все бумаги есть в территориальном отделении Пенсионного фонда России. Об этом сообщили в Минтруде.
Пенсии установят на основании данных государственных информационных систем. Например, информацию об инвалидности человека возьмут из федерального реестра инвалидов, сведения о рождении, гражданском состоянии и смерти – из единого реестра записей актов гражданского состояния. Единая государственная информационная система социального обеспечения позволит работникам ПФР найти данные о гражданстве или паспорте, говорится в сообщении ведомства.
То есть пенсию будут назначать по сведениям, которые хранят государственные органы, учреждения и организации. К примеру, из органов внутренних дел получат информацию о продлении срока действия вида на жительство. Пенсионеру возобновят выплату автоматически – ему не нужно будет подавать заявление.
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