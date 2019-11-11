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Массовое мошенничество с перерасчетом пенсий раскрыто

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
ПФР не предоставляет коммерческих услуг населению

В Пенсионный фонд России стали поступать жалобы от граждан, которые хотели при помощи неких организаций увеличить свои ежемесячные выплаты, но перерасчета так и не дождались. Как оказалось, доверчивостью пенсионеров воспользовались мошенники.

Злоумышленники представлялись сотрудниками отделений ПФР и предлагали населению проверить, правильно ли им начислена пенсия:

"Они расспрашивают пенсионеров о периодах их учебы и количестве детей, после чего сообщают, что при таком "послужном списке" пенсия у гражданина должна быть  гораздо больше и что некоторые периоды не учтены при расчете пенсии", – передает "АиФ-Тверь".

После этого радостным старикам предлагалось за определенную сумму подготовить "правильное" заявление в ПФР, после которого им якобы должны были пересчитать выплаты и компенсацию за предыдущие периоды. Люди платили, и мошенники исчезали.

"Пенсионный фонд не сотрудничает с подобными организациями, не имеет с ними договоров, не предоставляет им доступа к базам данных Пенсионного фонда. Будьте бдительны", – прокомментировали ситуацию в ПФР.

Ранее стало известно о новом порядке начисления пенсий россиянам.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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медведь точно в теме
Лапочка
Ответить
А Путин с Медведевым, конечно, не причём!!?
Гость
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пфр и есть главные мошенники в месте с наибулиной
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