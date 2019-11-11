ПФР не предоставляет коммерческих услуг населению

В Пенсионный фонд России стали поступать жалобы от граждан, которые хотели при помощи неких организаций увеличить свои ежемесячные выплаты, но перерасчета так и не дождались. Как оказалось, доверчивостью пенсионеров воспользовались мошенники.

Злоумышленники представлялись сотрудниками отделений ПФР и предлагали населению проверить, правильно ли им начислена пенсия:

"Они расспрашивают пенсионеров о периодах их учебы и количестве детей, после чего сообщают, что при таком "послужном списке" пенсия у гражданина должна быть гораздо больше и что некоторые периоды не учтены при расчете пенсии", – передает "АиФ-Тверь".

После этого радостным старикам предлагалось за определенную сумму подготовить "правильное" заявление в ПФР, после которого им якобы должны были пересчитать выплаты и компенсацию за предыдущие периоды. Люди платили, и мошенники исчезали.

"Пенсионный фонд не сотрудничает с подобными организациями, не имеет с ними договоров, не предоставляет им доступа к базам данных Пенсионного фонда. Будьте бдительны", – прокомментировали ситуацию в ПФР.

Ранее стало известно о новом порядке начисления пенсий россиянам.