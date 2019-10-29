Люди штурмуют отделения Пенсионного фонда

Информация о досрочной пенсии сильно взволновала россиян, и они сразу же бросились в Пенсионный фонд РФ (ПФР). Однако не все так просто, разъяснили в ведомстве.

Чтобы заслужить выплату раньше времени, надо, как это ни парадоксально, нигде не работать. Справку об отсутствии трудоустройства необходимо получить в центре занятости, от специалиста которого, кстати, также зависит участь будущего пенсионера.

Сотрудник центра сначала принимает участие в его судьбе при поиске работы, а затем при назначении пенсии, рассказали в министерстве труда "Российской газете". Также немаловажным условием для является 20-летний стаж для женщин и 25-летний для мужчин – не меньше, кроме стажа для тяжелых производств, уточняет "URA.RU".

При соблюдении всех правил гражданин может рассчитывать на пенсию на два года раньше срока и все это время, до достижения необходимого возраста, искать работу, сотрудничать с центром занятости и посещать предлагаемые им курсы.