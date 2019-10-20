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Лишь одно условие: выйти на пенсию можно досрочно

Лишь одно условие: выйти на пенсию можно досрочно
Фото: www.globallookpress.com
В ПФР разъяснили, как получать выплаты раньше срока

В ПФР заявили, что у россиян есть шанс выйти на пенсию досрочно. Главное условие – отсутствие возможности трудоустройства.

Для того чтобы выйти на пенсию за 2 года до положенного возраста, нужно получить подтверждение в центре занятости, передает "Российская газета".

Отмечается, что в этом году этим способом воспользовались 23,5 тысячи человек, которые не смогли найти работу. При этом на 2020 год на эти цели заложено 4,4 миллиарда рублей.

Ранее неработающим пенсионерам пообещали ощутимую прибавку к выплатам.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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