За сохранность денег ответит государство

Добровольные накопления россиян в счет будущих пенсий будет контролировать Национальный расчетный депозитарий (НРД). Этот государственный оператор будет не только отслеживать денежные потоки в рамках НПФ, но и страховать накопления граждан. Максимальный предел страховых выплат составит, как и для банковских вкладов, 1,4 млн рублей.

Важно, что государственные гарантии будут распространяться не только на сами взносы, но и на заработанный по ним инвестиционный доход, рассказал "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Большинство экспертов согласны с тем, что в России нужен такой единый оператор. За свою жизнь человек меняет несколько мест работы. Соответственно, он может участвовать в разных пенсионных программах, софинансируемых работодателем. Центральный оператор будет сам следить за историей пенсионных накоплений россиян, независимо от того, сколько НПФ они поменяют, указывает URA.RU.

Ожидается, что нововведение сделает идею добровольного софинансирования собственной пенсии более привлекательной для граждан РФ. По прогнозу, государство получит отдачу от пенсионных накоплений уже в 2021-2022 годах, пишет ФедералПресс.

Напомним, пенсионные накопления могут выплачиваться в виде ежемесячной прибавки к пенсии, а могут быть перечислены на счет единовременно.