Накопительную часть пенсии выдадут разом

ПФР выступил с интересной инициативой

Отдавать россиянам, выходящим на заслуженный отдых, весь объем их пенсионных накоплений сразу, а не "размазывать" ее на годы предложил Пенсионный фонд (ПФР). Идея касается небольших сумм.

Сейчас пенсионеры получают все накопления, если вся сумма, поделенная на возраст дожития (252 месяца) составляет менее 5% от размера положенной пенсии, то есть меньше 700 руб. в среднем. ПФР предлагает поднять рубеж до 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера, который в 2019 г. составляет 8846 руб. Соответственно, 20% от этой суммы равняется 1770 руб. Таких накоплений у россиян практически нет, отметил РБК глава аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

Эксперт напомнил, что в 2014 г. накопительная часть пенсий была заморожена, поэтому растет она, в лучшем случае, за счет процентов от вложений. В результате средний размер накоплений составляет 73 тыс. руб., а для реализации инициативы ПФР на накопительном счету гражданина минимум должно быть на 400 руб. больше.

Получается, если предложение ПФР примут, практически все россияне будут получать все накопления в виде единоразовой выплаты при выходе на пенсию. Идею сейчас оценивают во всех профильных министерствах, пишет URA.RU.