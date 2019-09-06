сначала инициативу обсудят эксперты

В России будет действовать новая система добровольных пенсионных накоплений. О соответствующем законопроекте позаботилось Министерство финансов страны.

Оно подготовило документ с промежуточным названием "О гарантированном пенсионном продукте", отметив, что в скором времени его вынесут на суд общественности, включая экспертов. Только потом проект направят правительству.

"Основная цель данного законопроекта – создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ",– цитирует сообщение Минтруда РИА "Новости".



В ведомстве подчеркнули, что разрабатываемая система станет добровольной. При этом долгосрочные пенсионные накопления со стороны государства сохранятся. Нововведение учитывает регистрацию накопительных счетов. Процедура будет осуществляться центральным администратором.

Для бизнеса предполагаются налоговые льготы, а для россиян – налоговые вычеты. Кстати, граждане смогут примкнуть к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС).