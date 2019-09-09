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Часть россиян смогут получить пенсию в 55 и 60 лет

Как раньше: часть россиян смогут получить пенсию в 55 и 60 лет
Фото: Joe Giddens/ ТАСС
Для самозанятых тоже придумали хорошее предложение

Граждане РФ, участвующие в программе накопления пенсий, должны иметь возможность начать получать выплаты по-старому: женщины в 55 лет и мужчины в 60 лет. Эту инициативу, уже одобренную правительством, планируется рассмотреть в парламенте уже нынешней осенью.

Нововведение касается закона "О негосударственных пенсионных фондах". Сейчас граждане имеют право на ежемесячную прибавку к страховой пенсии, если они успели что-то накопить в НПФ. Но после модернизирования пенсионной системы возраст выхода на заслуженный отдых подняли и, соответственно, право на пенсионное обеспечение отодвинули. Тем гражданам, которые захотят выйти на пенсию раньше, новая инициатива и позволит получать ежемесячные выплаты досрочно.

"Инициатива направлена на то, чтобы желающие получать негосударственную пенсию смогли сделать это по старым правилам, в возрасте 55 и 60 лет. Это попытка стабилизировать пенсионную систему, чтобы граждане не потеряли интереса к договорам с НПФ", – пояснил "Лайфу" президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алёхин.

Еще один пункт в законопроекте: убрать упоминание о страховом стаже. Это даст возможность участвовать в накоплениях самозанятым, с одной стороны, и укрепит систему НПФ, с другой. Пока что, как писало "Утро", средняя прибавка от накопительной части пенсии столь ничтожна, что будущие российские пенсионеры, в отличие от иностранцев, и не думают о ней всерьез.

Николай ВИКТОРОВ
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